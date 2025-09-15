Man United: Ruben Amorim maintenu à son poste

Malgré un début de saison inquiétant, le conseil d’administration de Manchester United continue d’accorder sa confiance à Ruben Amorim, rapporte le Manchester Evening News.

Dimanche, les Red Devils ont subi une lourde défaite (0-3) face à Manchester City à l’Etihad Stadium. Si les coéquipiers de Bruno Fernandes se sont procuré plusieurs occasions, ils ont manqué de réalisme face à leurs rivaux. Ce revers laisse United à la 14e place après seulement quatre journées.

Ancienne gloire du club, Gary Neville a d’ailleurs averti qu’Amorim serait « en difficulté » si l’équipe demeurait dans cette zone du classement jusqu’en octobre. Pour l’heure, la direction semble maintenir son soutien à son entraîneur de 40 ans.

En dix mois à Old Trafford, Amorim n’a récolté que 31 points en 31 matches de Premier League, concédant déjà 16 défaites. Prochain test pour les Mancuniens : la réception de Chelsea, actuel cinquième, à Old Trafford.