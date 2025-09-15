PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img

Man United: Ruben Amorim maintenu à son poste

Football
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
Accueil image/svg+xml Sport image/svg+xml Football image/svg+xml Man United: Ruben Amorim maintenu à son poste
L'entraineur de Manchester United, Ruben Amorim
L'entraineur de Manchester United, Ruben Amorim@Daily Post
-Publicité-
. .

Malgré un début de saison inquiétant, le conseil d’administration de Manchester United continue d’accorder sa confiance à Ruben Amorim, rapporte le Manchester Evening News.

Dimanche, les Red Devils ont subi une lourde défaite (0-3) face à Manchester City à l’Etihad Stadium. Si les coéquipiers de Bruno Fernandes se sont procuré plusieurs occasions, ils ont manqué de réalisme face à leurs rivaux. Ce revers laisse United à la 14e place après seulement quatre journées.

Ancienne gloire du club, Gary Neville a d’ailleurs averti qu’Amorim serait « en difficulté » si l’équipe demeurait dans cette zone du classement jusqu’en octobre. Pour l’heure, la direction semble maintenir son soutien à son entraîneur de 40 ans.

En dix mois à Old Trafford, Amorim n’a récolté que 31 points en 31 matches de Premier League, concédant déjà 16 défaites. Prochain test pour les Mancuniens : la réception de Chelsea, actuel cinquième, à Old Trafford.

-Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Nigeria

Mondial U20: la liste des Flying Eagles du Nigeria dévoilée

Europe

Ligue des champions: le groupe du Real Madrid pour affronter Marseille

Europe

AC Milan: Allegri dithyrambique envers Modrić après son but contre Bologne

Europe

Atalanta: Juric met la pression sur Ademola Lookman

Europe

Schmeichel raconte son échange avec Donnarumma après le derby de Manchester

Europe

Real Madrid: Xabi Alonso n’exclut pas un trio Mbappé-Vinicius-Rodrygo

Monde

Brésil: «il doit prouver sa condition physique», Ancelotti prévient Neymar

Europe

Braithwaite: «Messi ne méritait pas de quitter le Barça de cette manière»

Cameroun

Man United: «mauvaises performances, malchance», Amorim justifie le départ d’Onana

Pep Guardiola: « Haaland est un peu au-dessus d’Alexander Isak »

VOIR TOUS LES FLASHS