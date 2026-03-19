Mallaury Nataf n’est plus SDF et habite dans le Marais

Mallaury Nataf souffle ses 54 bougies ce 19 mars 2026. Ancienne vedette des sitcoms des années 1990, elle a connu la gloire avec des rôles populaires avant de traverser une longue période de précarité, jusqu’à vivre plusieurs années sans domicile fixe. Aujourd’hui installée dans Le Marais, elle entame une phase de stabilisation tout en portant des projets artistiques.

La comédienne s’est fait connaître du grand public grâce à la série culte Le Miel et les abeilles, produite par Jean‑Luc Azoulay et les équipes d’AB Productions, où elle interprétait le rôle de Lola Garnier. Ce personnage pétillant l’a élevée au rang d’icône auprès d’un jeune public et lui a ouvert les portes d’autres productions télévisées et cinématographiques, notamment le film Les Deux Papas et la Maman aux côtés de Julie Gayet et Antoine de Caunes.

La trajectoire de Mallaury Nataf s’est ensuite compliquée. Elle a évoqué des problèmes personnels, des addictions et la perte de la garde de ses enfants, rappelant dans l’émission Ça commence aujourd’hui : « À partir du moment où je suis sortie des séries de TF1, sans suivi psychologique, je n’ai pas cessé de glisser« .

Succès, chute et reconstruction

Au début des années 2010, l’actrice se retrouve sans logement et passe plusieurs années à vivre dans la rue ou dans des hébergements temporaires. Elle a décrit une période marquée par l’instabilité des solutions d’accueil : « J’ai eu 44 logements… des logements d’urgence, des hôtels, une porte qui s’ouvre pour une nuit, deux nuits, six mois« .

Au total, Mallaury Nataf affirme avoir passé près de huit années confrontée à la rue. Elle a également dénoncé le manque de dispositifs adaptés aux femmes seules en grande précarité : « Quand on est dehors, on se rend compte qu’il n’y a pas d’aide pour les femmes célibataires, pas de logements d’urgence et très peu de structures organisées pour recevoir« .

Durant cette période, l’ancienne comédienne a connu des séjours en hôpital psychiatrique et a bénéficié d’un accompagnement social qui ont permis d’amorcer une reconstruction progressive. L’aide familiale a joué un rôle déterminant : après un appel passé à son père, elle raconte qu’en l’espace de quelques mois elle a retrouvé un logement grâce à son soutien.

Elle vit désormais dans un appartement modeste mais rénové du Marais, quartier historique et très prisé de Paris, où elle apprécie l’ambiance de proximité : « C’est très charmant, c’est vraiment exceptionnel. Le Marais, c’est un tout petit village« , a‑t‑elle confié. Elle a accepté de montrer sa cuisine et sa salle d’eau dans l’émission YouTube Proprio à tout prix.

Sur le plan professionnel, Mallaury Nataf a refait surface à l’écran dans la série Les Mystères de l’amour sur TMC et travaille sur plusieurs projets : une pièce de théâtre en préparation et un livre dans lequel elle entend raconter son parcours et les années difficiles qu’elle a traversées.