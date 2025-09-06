PAR PAYS
Mali : libération de 06 routiers sénégalais selon l’URS

Société
Par Kevin Aka
Six routiers sénégalais enlevés jeudi au Mali par des groupes djihadistes ont été libérés, a annoncé samedi l’Union des Routiers du Sénégal (URS). L’organisation a salué l’intervention des autorités sénégalaises et appelé à plus de vigilance pour les déplacements transfrontaliers.

Parmi les otages figuraient deux chauffeurs et quatre apprentis, impliqués dans le transport transfrontalier, vital pour le commerce entre le Sénégal et le Mali. Un transporteur sénégalais a confirmé le retour sain et sauf de quatre de ses employés.

Le gouvernement sénégalais avait auparavant déclaré ne disposer d’« aucun élément permettant de confirmer » l’enlèvement. L’URS a dénoncé cet acte comme une menace pour la sécurité des travailleurs et le commerce régional.

Cette libération intervient dans un contexte tendu sur le corridor stratégique Bamako–Kayes, récemment ciblé par le groupe djihadiste JNIM, qui y a proclamé un blocus.

