Mali : les stations-service ferment face à une pénurie de carburant

Le Syndicat national malien des acteurs du pétrole et des stations-service (SYNAPESS) a annoncé, ce jeudi, la fermeture temporaire de l’ensemble des stations-service du pays, en raison d’une grave pénurie de produits pétroliers.

Depuis plusieurs jours, Bamako et d’autres régions du Mali sont confrontées à de fortes tensions sur le marché du carburant. Malgré les assurances du ministère de l’Énergie, aucune mesure concrète n’a encore été prise pour rétablir l’approvisionnement, déplore le syndicat.

Cette crise serait notamment liée aux attaques récentes contre des camions-citernes, qui ont perturbé les circuits de transport et accentué la pénurie. Dans les grandes villes, de longues files d’attente se forment devant les rares stations encore en activité, tandis que les prix s’envolent sur le marché parallèle.

Face à cette situation, les populations exhortent les autorités à intervenir rapidement afin de rétablir un approvisionnement régulier et de mettre un terme aux difficultés croissantes liées à cette crise énergétique.