Mali : Les autorités veulent sécuriser l’approvisionnement en carburant pour le mois de ramadan

Au Mali, des attaques visant des camions-citernes ont repris, perpétrées par des groupes jihadistes liés à al-Qaïda.

Koffi AMÈGAN
Koffi AMÈGAN
Voir tous ses articles
ACTUS
143 vues
Au Mali, les autorités veulent sécuriser l'apprivisionnement de carburant pour le mois de ramadan
Au Mali, les autorités veulent sécuriser l'apprivisionnement de carburant pour le mois de ramadan
1 min de lecture
Google News Commenter
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant

La semaine dernière, plusieurs dizaines de camions transportant du carburant ont été détruits et des centaines de milliers de litres d’essence ont été consumés par les incendies.

Le dimanche 1er février, une dizaine de chauffeurs du convoi restaient portés disparus. Pour faire face à cette situation, les autorités maliennes ont décidé de déployer des moyens afin d’assurer la sécurité durant le prochain mois de ramadan.

À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
11:20 Célébrité : Amir contraint d’embrasser une autre femme que la sienne
11:19 Célébrité : Grammy Awards 2026: la razzia de Kendrick Lamar, Bad Bunny et Olivia Dean entrent dans l’histoire
11:20 Amir contraint d’embrasser une autre femme que la sienne
Vous utilisez actuellement la version classiqueRejoindre Maintenant