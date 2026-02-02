Mali : Les autorités veulent sécuriser l’approvisionnement en carburant pour le mois de ramadan

Au Mali, des attaques visant des camions-citernes ont repris, perpétrées par des groupes jihadistes liés à al-Qaïda.

La semaine dernière, plusieurs dizaines de camions transportant du carburant ont été détruits et des centaines de milliers de litres d’essence ont été consumés par les incendies.

Le dimanche 1er février, une dizaine de chauffeurs du convoi restaient portés disparus. Pour faire face à cette situation, les autorités maliennes ont décidé de déployer des moyens afin d’assurer la sécurité durant le prochain mois de ramadan.