Mali: le nouveau patron du bureau américain des affaires africaines attendu à Bamako

Nommé le 6 janvier à la tête du bureau des affaires africaines du département d’État américain, Nick Checker se rendra à Bamako lundi 2 février pour une visite officielle présentée comme destinée à relancer les relations entre Washington et plusieurs capitales du Sahel, notamment Niamey et Ouagadougou, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Cette mission intervient peu après sa prise de fonctions et intervient dans un contexte régional marqué par une forte instabilité politique et sécuritaire. En tant que responsable des affaires africaines au sein du département d’État, M. Checker est chargé de conduire la diplomatie américaine à l’égard du continent et de coordonner les positions de Washington sur des dossiers prioritaires pour la région.

Les autorités américaines mettent en avant la nécessité de rétablir ou d’intensifier le dialogue avec les gouvernements du Sahel pour faire face aux menaces jihadistes qui affectent plusieurs pays. Les récents bouleversements politiques dans la région ont profondément modifié les cadres de coopération sécuritaire et diplomatique existants

Un déplacement centré sur la sécurité et la coopération régionale

Selon les informations communiquées, la visite de Nick Checker inclura des étapes à Bamako, Niamey et Ouagadougou. Elle est décrite par des sources diplomatiques comme une tentative de redynamiser des relations bilatérales mises à l’épreuve ces dernières années et de réexaminer les modalités de soutien dans la lutte contre les groupes armés.

Le Sahel, théâtre d’attaques conduites par des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l’organisation État islamique, demeure une préoccupation majeure pour les pays voisins et pour les partenaires internationaux impliqués dans la sécurité et l’aide humanitaire. Les échanges attendus porteront vraisemblablement sur la coordination des efforts régionaux, la formation et l’assistance technique, ainsi que sur les voies diplomatiques permettant de stabiliser des situations locales parfois très dégradées.

Depuis plusieurs années, les relations entre les capitales sahéliennes et certains partenaires occidentaux ont été affectées par des changements politiques internes, entraînant des révisions d’accords de coopération et des ajustements de présence militaire ou civile étrangère. Les contours précis des discussions que mènera M. Checker n’ont pas été rendus publics à ce stade.

La visite s’inscrit dans un calendrier diplomatique marqué par la volonté affichée de reprendre des contacts institutionnels formels avec des gouvernements régionaux et d’évaluer sur le terrain les besoins opérationnels et politiques pour une action concertée contre l’insécurité au Sahel

Nick Checker arrivera à Bamako le lundi 2 février pour entamer son programme de rencontres.