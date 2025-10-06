Mali : 04 civils enlevés près de Bamako

Ce dimanche 5 octobre 2025, quatre civils ont été enlevés à environ 40 km de Bamako, sur l’axe routier menant à Ségou. Deux d’entre eux ont été relâchés quelques heures plus tard, après vérification de leur identité, selon RFI.

Depuis plusieurs semaines, les attaques de groupes jihadistes se multiplient sur les routes stratégiques autour de la capitale, dans le but de bloquer l’approvisionnement, notamment en carburant. Des camions-citernes ont été incendiés et la circulation civile reste très limitée sur certains tronçons.

Malgré les escortes des Forces armées maliennes, la situation demeure difficile à contrôler. À Mopti, des élus locaux ont entamé des discussions informelles avec des représentants de la Katiba Macina pour tenter de lever le blocus, le groupe exigeant toutefois une démarche officielle de la junte avant toute négociation.

Par ailleurs, l’inquiétude grandit autour de Siaka Dembélé, président du Conseil régional de Ségou, enlevé vendredi avec son chauffeur, au lendemain de l’assassinat de l’ancien député Abdoul Jalil Mansour Haïdara sur le même axe routier.