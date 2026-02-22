Malaisie : séisme de magnitude 7,1 au large des côtes malaisiennes

L’institut d’études géologiques américain (USGS) a enregistré un séisme de magnitude 7,1 survenu lundi 23 février au large de la côte de Sabah, dans la partie malaisienne de l’île de Bornéo.

Selon les données publiées par l’USGS, l’hypocentre se trouvait à moins de 100 kilomètres au nord-est de Kota Kinabalu, la principale ville côtière de cet État malaisien. La profondeur de la rupture a été estimée à 619,8 kilomètres.

Une telle profondeur classe ce tremblement de terre parmi les séismes dits « profonds ». En règle générale, plus l’hypocentre est éloigné de la surface, moins les secousses se traduisent en destructions localisées et en risque de tsunami, même lorsque la magnitude est élevée.

La magnitude élevée signifie néanmoins qu’une vibration a pu être perceptible sur de grandes distances ; l’intensité ressentie à la surface dépendra toutefois largement de la profondeur et des caractéristiques locales du sol.

Aspects sismologiques

Les relevés de l’USGS fournissent les éléments de base pour les analyses: localisation précise de l’épicentre, magnitude et profondeur focales. Ces informations servent de point de départ aux experts pour évaluer l’importance de l’événement et ses conséquences possibles dans la région concernée.

Dans cette partie de l’Asie du Sud-Est, les mouvements tectoniques peuvent provoquer des secousses de différentes natures et ampleurs. Les autorités locales et les services géologiques suivent habituellement ces événements afin d’adapter les messages de prévention et de sécurité en fonction des éléments techniques disponibles.