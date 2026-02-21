Mairie de Cotonou: Luc Gnadjadja annonce une gouvernance axée sur la rigueur et la performance

La mairie de Cotonou a officiellement tourné une page avec la cérémonie de passation de charges marquant l’entrée en fonction de Luc Gnadjadja, nouveau maire de la capitale économique du Bénin.

L’événement s’est déroulé en présence des autorités préfectorales, des élus communaux et des cadres de l’administration municipale.

Dans son allocution, le nouveau maire a exprimé sa reconnaissance à son prédécesseur pour le travail accompli, tout en saluant la continuité de l’action publique locale.

Il a souligné que les acquis enregistrés ces dernières années constituent une base sur laquelle son équipe entend s’appuyer pour renforcer l’efficacité de l’administration communale.

Les orientations du prochain septennat

Luc Gnadjadja a décliné les grandes orientations de son mandat autour de trois axes majeurs. Il a d’abord insisté sur la rigueur dans la gestion des ressources publiques, rappelant que la transparence et la discipline administrative seront des exigences constantes.

La performance opérationnelle figure également au cœur de son projet, avec l’ambition d’améliorer la qualité des services rendus aux populations et d’optimiser les délais de traitement des dossiers municipaux. Le nouvel édile a par ailleurs mis l’accent sur la proximité avec les citoyens. Il a indiqué que l’administration communale devra être davantage à l’écoute des préoccupations des habitants et renforcer les mécanismes de dialogue avec les quartiers, les acteurs économiques et la société civile.

Cette approche vise, selon lui, à faire de la mairie un véritable outil de développement local, connecté aux réalités du terrain.

S’inscrivant dans la dynamique nationale de réforme de la gouvernance locale, Luc Gnadjadja a réaffirmé son engagement à travailler en cohérence avec les orientations du gouvernement, notamment en matière de modernisation urbaine, de mobilisation des ressources propres et d’amélioration du cadre de vie.

La cérémonie de passation de charges marque ainsi le début d’un nouveau cycle à la tête de la municipalité de Cotonou, placé sous le signe de la méthode, de l’exigence et du résultat.