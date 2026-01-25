Mahrez rayonne en J18 de la Saudi Pro League avec Al-Ahli

Al Ahli a dominé Neom 3-0 lors de la 18e journée de la Saudi Pro League ce samedi 24 janvier 2026, porté notamment par une réalisation de l’attaquant algérien Riyad Mahrez à la 64e minute, qui signe son cinquième but de la saison et contribue à la septième victoire consécutive de son club, désormais installé à la deuxième place du championnat.

La rencontre a été marquée par l’efficacité offensive d’Al Ahli qui a su convertir ses occasions en buts sans concéder de réponse adversaire. Riyad Mahrez, 34 ans, s’est illustré en transformant le seul tir qu’il a tenté au cours des 90 minutes, inscrivant ainsi le deuxième but de son équipe et obtenant une note individuelle de 7,9 pour sa performance.

Avec ce succès, Al Ahli confirme son rythme ascendant et accumule les résultats positifs depuis plusieurs matches. La victoire porte le club à une série de sept succès d’affilée, un enchaînement qui lui permet de consolider sa place de dauphin dans le classement du championnat après la 18e journée.

Mahrez décisif et Al Ahli en confiance

Riyad Mahrez a retrouvé le chemin des filets à un moment clé de la rencontre, peu après l’heure de jeu, et sa réalisation a conforté l’avance prise par son équipe. Son efficacité statistique — un tir, un but — illustre la précision et le sens du timing dont il a fait preuve durant la partie. Ce cinquième but de la saison renforce sa contribution offensive au sein d’un effectif qui repose sur sa capacité à faire la différence dans la surface adverse.

La performance collective d’Al Ahli s’est traduite par une maîtrise du jeu et une capacité à imposer son rythme, éléments qui ont permis au club de capitaliser sur ses performances et d’enchaîner les succès. La solidité défensive, attestée par l’ampleur du score et l’absence de buts encaissés, a été un facteur déterminant dans la victoire ce samedi.

Sur le plan individuel, la note de 7,9 attribuée à Mahrez reflète l’importance de son apport lors de cette rencontre. Son implication sur le front de l’attaque a été soulignée par la conversion de sa seule tentative en but, un ratio de réussite qui a pesé dans le résultat final.

Pour Al Ahli, cette septième victoire consécutive intervient dans un contexte de montée en puissance affichée depuis plusieurs journées. Le club occupe désormais la deuxième place du classement, position qui traduit la régularité des résultats obtenus ces dernières semaines et la capacité de l’équipe à enchaîner les prestations abouties.

Du côté de Neom, la défaite par trois buts d’écart met en lumière les difficultés rencontrées face à une formation adverse en feu offensivement. La rencontre, disputée dans le cadre de la 18e journée du championnat, illustre l’écart de finition entre les deux équipes lors de ce rendez-vous.