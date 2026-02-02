Madagascar : le cyclone Fytia fait un mort, un disparu et plus de 8 000 sinistrés

Le cyclone Fytia a balayé Madagascar d’ouest en est pendant une grande partie du week‑end des 31 janvier et 1er février.

Après le passage de la tempête, l’île tente d’évaluer l’ampleur des dégâts causés par ces intempéries. Les dommages peuvent paraître limités, notamment dans la capitale Antananarivo.

Malgré des dégâts jugés limités à l’échelle de la ville, des habitants de plusieurs quartiers d’Antananarivo vivent les pieds dans l’eau.