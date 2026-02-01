Madagascar : la tempête tropicale Fytia provoque d’importants dégâts à Majunga

La tempête tropicale Fytia a frappé le nord‑ouest de Madagascar tôt dans la matinée du samedi 31 janvier, provoquant de fortes précipitations et des rafales de vent qui ont entraîné d’importantes inondations dans plusieurs localités ; un premier bilan officiel fait état de plus de 5 000 personnes sinistrées et les autorités ont lancé un appel à la vigilance. Des images et témoignages recueillis dans les heures suivant le passage du système météorologique décrivent des rues transformées en bras d’eau et des habitations partiellement submergées.

Selon les éléments diffusés par les autorités locales, la tempête s’est accompagnée de pluies soutenues et de vents violents, facteurs ayant favorisé la montée rapide des eaux dans les zones basses. Les précipitations ont engendré des débordements de cours d’eau et des accumulations d’eau pluviale dans les quartiers riverains, compliquant l’accès aux infrastructures routières et perturbant la circulation.

Le bilan provisoire communiqué fait état de plus de 5 000 sinistrés. Les chiffres comprennent des personnes déplacées, des ménages dont les logements ont été endommagés et des populations isolées par les inondations. Face à cette situation, les autorités locales et les services de secours ont appelé la population à la prudence et à limiter les déplacements non indispensables jusqu’à la stabilisation des conditions météo.

État des interventions et perspectives immédiates

Dans les heures qui ont suivi le passage de Fytia, des opérations de recensement des dégâts et des besoins ont été engagées par les équipes locales de gestion des risques. Ces évaluations visent à identifier les secteurs où l’aide humanitaire et logistique doit être prioritairement acheminée, ainsi qu’à établir l’étendue des dommages aux infrastructures publiques et privées.

Des sources administratives rapportent que les services de secours ont procédé à des premières interventions pour dégager des axes routiers et porter assistance aux personnes en situation de vulnérabilité. L’interruption de certaines liaisons terrestres et la présence d’eau stagnante dans les zones urbaines et péri‑urbaines compliquent toutefois les opérations d’acheminement de matériel et de personnes.

Les centres météorologiques et de gestion des catastrophes surveillent l’évolution de la dépression et ses effets résiduels sur la région nord‑ouest. Les prévisions à court terme restent axées sur la possibilité de nouvelles averses et sur des risques persistants d’inondation secondaire, notamment dans les bassins versants déjà saturés par les récentes précipitations.

Les autorités ont engagé un suivi des populations déplacées et des sinistrés afin d’organiser l’accueil et la distribution d’aides de première nécessité. Des points de rassemblement et des équipes mobiles ont été signalés dans plusieurs communes pour procéder à des interventions ciblées ; l’ampleur des besoins en eau potable, en abris temporaires et en soins demeure un élément central des évaluations en cours. Les équipes d’évaluation se concentrent pour l’instant sur les zones les plus affectées, notamment les communes riveraines du littoral nord‑ouest, où