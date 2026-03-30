Madagascar : la Gen Z dépose une gerbe pour commémorer l’insurrection anticoloniale de 1947

Dimanche 29 mars 2026, une poignée de membres de la génération Z s’est rassemblée à Antananarivo pour honorer la mémoire de l’insurrection malgache du 29 mars 1947, réprimée dans le sang par les autorités coloniales françaises. Les historiens estiment que la répression a coûté la vie à plusieurs milliers de personnes — des chiffres allant de 10 000 à 40 000 selon les sources.

Sur la place d’Ambohijatovo, où une stèle rappelle ces événements tragiques, les jeunes ont déposé une gerbe frappée du sigle « Gen Z 2025 ». C’est ce même lieu où, en octobre dernier, des manifestations massives avaient réuni des milliers de personnes dans les journées qui ont précédé la chute du régime d’Andry Rajoelina.

Parmi les manifestants, Felana, âgé de 30 ans, affichait le polo noir du mouvement. Il a fait valoir que la commémoration poursuit un même objectif : obtenir reconnaissance et réparation pour les crimes coloniaux et dessiner une souveraineté malgache pleine et entière. Pour lui, la lutte engagée en 1947 trouve un écho dans les revendications contemporaines d’un pouvoir réellement au service de la population et d’une place pour Madagascar respectueuse de ses traditions.

Les participants revendiquent clairement un lien de filiation avec les insurgés de 1947. Lors des mobilisations de ces derniers mois, ils ont d’ailleurs remis au goût du jour un chant du Mouvement démocratique de la rénovation malgache (MDRM), le parti qui portait l’indépendantisme à l’époque.

Un écho historique lancé aux jeunes générations

Rocks, l’un des animateurs de la Gen Z, rappelle que l’appel lancé à la jeunesse par le MDRM résonne encore aujourd’hui. Selon lui, les manifestations de septembre 2025 visaient d’abord à rassembler les jeunes contre un ennemi commun — l’ancien chef de l’État — mais le combat dépasse l’éviction d’un homme. Il s’agit, dit-il, de s’attaquer aux mécanismes qui permettent la capture durable de l’État et le verrouillage des opportunités économiques.

Lors d’une visite officielle sur l’île il y a un an, le président français avait évoqué la mise en place d’une commission mixte d’historiens franco-malgaches pour éclairer les événements de 1947. À ce jour, ce travail de recherche n’a toujours pas abouti et reste en suspens, selon les observateurs locaux.