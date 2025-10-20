Madagascar : Herintsalama Rajaonarivelo, nouveau Premier ministre

En Brève

Le président de la refondation de la République de Madagascar, le colonel Michael Randrianirina, a annoncé ce lundi la nomination d’un nouveau Premier ministre : Herintsalama Rajaonarivelo, président du conseil d’administration de la BNI, principale banque malgache et leader du secteur. Ancien président du FIVMPAMA, le groupement des entrepreneurs malgaches, et spécialiste des PME, Herintsalama Rajaonarivelo possède un profil de technocrate et a conduit des missions de conseil pour le gouvernement malgache et diverses organisations internationales. Les porte-parole de la génération Z avaient rejeté catégoriquement l’idée d’un Premier ministre issu du sérail politique ; leur préférence semble prise en compte avec cette nomination d’un acteur du monde économique et financier.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ