Madagascar: Andry Rajoelina, président déchu, confirme avoir quitté le pays

En Brève

Le président déchu de Madagascar, Andry Rajoelina, a confirmé avoir quitté le pays, selon un communiqué de son entourage transmis à l’AFP dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 octobre, à la veille de l’investiture attendue d’un colonel à la tête de l’État. Le texte précise que M. Rajoelina, conspué dans la rue depuis plusieurs semaines par des manifestants, est parti entre le 11 et le 12 octobre après que « des menaces explicites et extrêmement graves ont été proférées contre la vie du chef de l’État ».

