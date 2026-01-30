M. Pokora dément avoir soutenu Sarah Knafo

M. Pokora a démenti avec force, le 30 janvier, être l’auteur d’un quelconque soutien politique à Sarah Knafo, candidate Reconquête à la mairie de Paris, après la diffusion d’articles affirmant que le chanteur avait « liké » des publications de la campagne. Sur son compte X, l’artiste de 40 ans a qualifié l’information de « FAKE NEWS », mettant fin à toute équivoque entretenue par des publications en ligne qui associaient plusieurs personnalités publiques à la campagne de la jeune eurodéputée.

Figure révélée par l’émission Popstars en 2003, Matt Pokora, actuellement en tournée avec son Adrénaline Tour, évite selon ses déclarations publiques les prises de position politiques : il privilégie « sa famille et la musique ». L’association de son nom à celle de Sarah Knafo, militante du parti fondé par Éric Zemmour, a donc provoqué sa réaction et suscité des questions parmi ses abonnés et internautes.

Sarah Knafo, 32 ans, eurodéputée et candidate à la mairie de Paris, a vu son profil médiatique s’intensifier depuis la dernière campagne présidentielle. Selon un article publié le 26 janvier par Melty et relayé sur les réseaux, plusieurs personnalités auraient manifesté un intérêt pour certains thèmes de sa campagne et auraient « liké » des publications la concernant. L’article citait notamment des noms comme Laeticia Hallyday, Pierre-Jean Chalençon, Marie Denigot et Lorànt Deutsch, tout en précisant que ces « likes » ne constituaient pas des engagements politiques formels mais pouvaient traduire un intérêt pour les sujets abordés par la candidate.

Profondément agacé, M. Pokora dément

Sur X, Matt Pokora a publié une réponse sèche : « WTF ?! Ça sort d’où ça ? Carrément « rejoint », « soutien » en plus. FAKE NEWS ». Le chanteur a ainsi contesté les affirmations de Melty selon lesquelles il aurait manifesté un soutien à Sarah Knafo via des interactions sur les réseaux sociaux. La rédaction n’a pas retrouvé, malgré des recherches, le « like » attribué à M. Pokora sur une vidéo liée à l’aménagement des voies sur berge à Paris, mentionné par un internaute.

Le dossier met en lumière la distinction soulignée par les médias entre un « like » sur les réseaux sociaux et un engagement politique formel : si certains comptes publics ont effectivement interagi avec des publications de la candidate, ces interactions sont considérées par l’article comme des signes d’intérêt plus que comme des soutiens officiels. Parmi les personnalités citées comme ayant apprécié des publications de Sarah Knafo figurent Pierre-Jean Chalençon, Marie Denigot, Laeticia Hallyday et Lorànt Deutsch.

La campagne municipale pour Paris est programmée les 15 et 22 mars ; les éléments relayés par les médias sur les réseaux sociaux continuent d’alimenter les échanges en ligne entre internautes et personnalités publiques. Mais un « like » signifie-t-il un bulletin dans l’urne pour Sarah Knafo en mars prochain ? Rien n’est moins sûr.