Lyon prend l’avantage sur Nice en Ligue 1 (J22)

Le Groupama Stadium accueillait la clôture de la 22e journée de Ligue 1 entre Lyon et Nice. En toute fin de première période, Corentin Tolisso a finalement trouvé la faille pour les Gones, offrant l’avantage aux locaux.

Le début de rencontre a été marqué par un coup dur pour Nice : Wahi est sorti sur blessure après un contact involontaire avec Hateboer et a cédé sa place à Boudache dès la 7e minute. Malgré ce contretemps, les Aiglons se sont montrés menaçants : sur un corner envoyé par Clauss, Cho dévie vers Boudache au second poteau mais sa tentative passe au-dessus (12e). Plus tard, Cho sert Diop dont la frappe est repoussée après l’intervention de Mata et de Greif (23e).

Les Niçois ont encore essayé de percer la défense lyonnaise avant la pause. Louchet a tenté sa chance depuis vingt mètres, mais Greif a bloqué ce tir (29e). Peu avant la mi-temps, un centre de Louchet a permis à Boudache de reprendre de la tête sans cadrer (43e). Finalement, c’est sur une action côté gauche qu’Abner a centré pour Tolisso, qui a conclu au second poteau (1-0, 45e+1).

Au moment de rejoindre les vestiaires, les Rhodaniens menaient donc par un but d’écart, laissant ouverte la seconde période pour Nice, qui devra compenser l’absence prématurée de son attaquant titulaire.