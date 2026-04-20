Liverpool cible Yan Diomandé pour succéder à Salah

En quête d’un nouveau leader offensif après l’annonce du départ de Mohamed Salah en 2026, Liverpool s’intéresse de près à Yan Diomandé, jeune révélation ivoirienne de Bundesliga. Un dossier déjà disputé, notamment par le PSG et Leipzig.

L’heure de la transition approche à Anfield. Après près d’une décennie marquée par une constance exceptionnelle, Mohamed Salah s’apprête à tourner la page avec Liverpool à l’issue de la saison 2025-2026. Un départ annoncé qui oblige les Reds à anticiper la succession d’un joueur devenu central dans les succès récents du club, aussi bien sur la scène anglaise qu’européenne. Dans cette optique, la direction sportive s’active déjà en coulisses. D’après Sky Germany, le profil de Yan Diomandé retient particulièrement l’attention. À seulement 19 ans, l’international ivoirien, fort de ses premières sélections avec les Éléphants, s’est imposé comme l’une des révélations de la saison en Bundesliga, attirant logiquement les convoitises.

Les discussions auraient été amorcées avec ses représentants, désormais affiliés à Roc Nation Sports. Mais le dossier s’annonce loin d’être simple. Paris Saint-Germain surveille également de près la situation du jeune talent, tandis que RB Leipzig tente de sécuriser son avenir à travers une prolongation de contrat. Face à une concurrence déjà bien installée, Liverpool devra se montrer convaincant pour attirer celui qui pourrait incarner le renouveau offensif du club. Remplacer Salah ne se résume pas à un simple transfert : c’est un véritable défi sportif et symbolique qui attend les dirigeants de la Mersey.





