Lupopo – MC Alger (J3 LDC CAF) : où regarder à la TV ?

FC Saint-Éloi Lupopo affronte le MC Alger ce dimanche 25 janvier 2026, pour la 3e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF. Le coup d’envoi est programmé à 13h GMT au stade du TP Mazembe, à Lubumbashi. La rencontre sera diffusée en direct sur beIN Sports MENA 8 HD et sur la plateforme beIN Connect MENA HD.

Les deux clubs abordent cette affiche sous la pression du résultat après des débuts mitigés dans la compétition. Le FC Saint-Éloi Lupopo s’est incliné lors de sa première sortie face aux Mamelodi Sundowns (3-1) avant d’obtenir un match nul contre Al Hilal Omdurman (1-1) lors de la deuxième journée. Une victoire dimanche permettrait aux Cheminots de rester au contact des équipes en tête du groupe et de relancer leur campagne continentale.

De son côté, le MC Alger n’a pas réussi à prendre de l’avance dans cette phase de groupes. Les Algérois ont été battus par Al Hilal Omdurman (2-1) lors de la première journée, puis ont concédé un nul face aux Mamelodi Sundowns (0-0). Le club sait qu’un nouveau faux pas compliquerait sensiblement la suite de son parcours et la qualification pour les tours suivants.

Informations de diffusion et précisions sur la rencontre

Le match se jouera sur la pelouse du stade du TP Mazembe, infrastructure choisie pour accueillir la rencontre à Lubumbashi. Les supporters et observateurs peuvent suivre la rencontre en direct via la chaîne beIN Sports MENA 8 HD, qui assurera la retransmission télévisée, ainsi que sur la plateforme de streaming beIN Connect MENA HD.

Cette 3e journée intervient au cœur de la phase de groupes où chaque résultat prend une importance accrue. Après deux journées disputées, les matchs de ce week-end offrent aux équipes encore en course l’opportunité de recoller au classement ou, au contraire, de se compliquer la tâche pour la qualification. Pour Lupopo et le MC Alger, la rencontre de dimanche représente une fenêtre pour obtenir un premier succès décisif dans la compétition.

Sur le plan sportif, les deux formations tenteront d’adresser les insuffisances montrées lors des premières sorties. Le FC Saint-Éloi Lupopo cherchera à capitaliser sur sa dynamique retrouvée après le nul face à Al Hilal Omdurman, tandis que le MC Alger visera à retrouver une efficacité offensive et défensive qui lui a fait défaut lors de ses premiers matches.

Les journalistes et diffuseurs présents au stade assureront le suivi en direct des compositions d’équipes, des choix tactiques et des éventuels changements pendant la partie. Les informations relatives aux horaires d’ouverture des guichets, à la billetterie ou aux conditions d’accès au stade relèvent des autorités locales et des clubs organisateurs et seront communiquées par ces derniers.

Le déroulement de la rencontre et ses conséquences sur la suite de la phase de groupes seront à suivre en temps réel via les canaux de diffusion officiels et les comptes des clubs concernés.