Accueil En Brève L’Union africaine réaffirme son appui au principe d’une seule Chine

L’Union africaine réaffirme son appui au principe d’une seule Chine

Lors d’une visite au siège de l’Union africaine en Éthiopie jeudi 8 janvier, le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi a vu l’organisation réaffirmer son attachement au principe d’une seule Chine et son rejet de toute indépendance de Taïwan, considéré comme partie inaliénable du territoire chinois. M. Wang entame une tournée en Afrique de l’Est alors que la région est secouée par la décision fin décembre d’Israël de reconnaître le Somaliland, république autoproclamée issue de la sécession de 1991 et jusque-là non reconnue par d’autres États ; le Somaliland reconnaît Taïwan. Sur le continent africain, seul l’Eswatini maintient encore des relations officielles avec Taipei, après que le Burkina Faso (2018), Sao Tomé (2016), la Gambie, le Malawi, le Tchad, le Sénégal et le Liberia ont, dans les années 2000, opté pour la Chine. La décision d’Israël a été vivement critiquée par l’Union africaine et condamnée par la Chine. Wang Yi doit se rendre ensuite en Somalie, qui a sollicité le soutien de la Chine et réaffirmé cette semaine son adhésion au principe d’une seule Chine, alors que des rumeurs en ligne évoquent la possible reconnaissance prochaine du Somaliland par les États-Unis et d’autres pays.