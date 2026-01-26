L’ONU fait état de centaines de migrants disparus ou décédés en Méditerranée en janvier

En dix jours, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a signalé trois naufrages qui ont causé de lourdes pertes : deux incidents le 23 janvier et un le 25 janvier, pour un total de 104 victimes, selon les chiffres communiqués par le porte-parole Jorge Galindo.

Les informations transmises par l’OIM précisent que ces trois naufrages se sont produits au cours d’une période de dix jours, avec une concentration des événements le 23 janvier, date à laquelle deux embarcations auraient sombré. Un troisième naufrage a ensuite été enregistré le 25 janvier. L’agence onusienne n’a, dans le communiqué cité, pas fourni de détail additionnel sur les circonstances exactes des naufrages, l’origine des personnes à bord, ni sur la localisation précise des accidents.

Le bilan avancé — 104 victimes — a été attribué par Jorge Galindo, porte-parole de l’Organisation internationale pour les migrations. Le terme « victimes » employé par l’OIM renvoie généralement aux personnes décédées et aux disparues dans le contexte de sinistres migratoires en mer, sans qu’une ventilation précise entre morts confirmés et personnes portées disparues ait été fournie dans le message public relayé.

Rôle de l’OIM dans le recensement des pertes humaines

L’Organisation internationale pour les migrations est l’agence onusienne chargée, entre autres, du suivi des mouvements migratoires et de la documentation des décès liés aux déplacements. Elle alimente notamment des bases de données publiques et des rapports qui recensent les décès et disparitions de migrants, afin d’établir un état des lieux et d’informer les autorités nationales et les organisations humanitaires. Dans ce cadre, les chiffres annoncés par un porte-parole s’appuient sur des remontées d’informations provenant de sources locales, de partenaires et d’opérations de secours.

Lors d’événements similaires, l’OIM collabore habituellement avec les équipes de secours, les autorités maritimes et les organisations non gouvernementales pour centraliser les informations disponibles, vérifier les témoignages et procéder, lorsque cela est possible, à l’identification des personnes décédées. Le recensement et la vérification des victimes peuvent prendre du temps en raison des difficultés d’accès aux lieux, de l’état des restes et des procédures judiciaires ou administratives locales.

Dans la communication initiale, Jorge Galindo a confirmé le total de 104 victimes et a clairement indiqué que ce chiffre couvrait l’ensemble des trois naufrages signalés sur la période de dix jours, sans autres précisions chiffrées ou chronologiques concernant le nombre de survivants, de rescapés secourus ou de personnes encore portées disparues. Jorge Galindo a précisé ces chiffres au nom de l’Organisation internationale pour les migrations des Nations unies