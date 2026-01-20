Londres approuve la super-ambassade chinoise malgré les critiques

Le gouvernement britannique a officiellement autorisé, mardi 20 janvier, la construction d’une vaste ambassade chinoise à Londres, après plusieurs reports et six années d’examen. Le projet, qui suscite des inquiétudes sur les risques d’espionnage et pèse sur les relations entre Londres et Pékin, a été validé par le ministre chargé du dossier, selon un communiqué officiel.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Une décision prise après un long examen

Le dossier, à l’étude depuis 2018, a été confié à Steve Reed, ministre du Logement et des Communautés locales, qui avait la prérogative de trancher en dernier ressort sur cette demande de construction. C’est lui qui a signé mardi le document actant l’autorisation. Dans son communiqué, M. Reed a précisé que «la décision est désormais définitive, sauf si elle est contestée avec succès devant les tribunaux», faisant référence aux voies de recours juridiques possibles, notamment la saisine d’un tribunal administratif ou la demande d’un contrôle judiciaire (judicial review).

Les reports successifs et l’examen approfondi du projet ont reflété la complexité du dossier, mêlant considérations d’urbanisme, questions de sécurité nationale et poids diplomatique. Les autorités britanniques ont réparti l’analyse entre services techniques, agences de sécurité et instances administratives compétentes avant d’envisager une décision finale.

Enjeux diplomatiques et sécuritaires

La construction d’une importante représentation diplomatique chinoise à Londres intervient dans un contexte de crispation où les relations sino-britanniques oscillent entre volonté de coopération économique et inquiétudes croissantes en matière de sécurité. Depuis son arrivée au pouvoir en juillet 2024, le Premier ministre Keir Starmer tente d’insuffler une nouvelle dynamique bilatérale, tout en reconnaissant publiquement que la Chine constitue une «menace» pour la sécurité du Royaume‑Uni. Cette double approche explique en partie les hésitations et les reports sur le dossier.

Les critiques formulées par certains élus, experts en sécurité et responsables politiques se concentrent sur les risques d’infiltration d’informations, de surveillance et d’activités d’intelligence associées aux implantations diplomatiques de grande envergure. Les autorités britanniques doivent donc arbitrer entre les engagements diplomatiques internationaux, les obligations de réciprocité et la protection des intérêts et des infrastructures sensibles sur leur territoire.

Résonances internationales, y compris en Afrique

À l’échelle internationale, y compris sur le continent africain, la décision britannique est suivie de près. L’implantation de grandes ambassades chinoises dans les capitales étrangères est souvent perçue comme le reflet de l’expansion diplomatique et économique de Pékin. Pour des pays africains engagés dans des partenariats commerciaux et des projets d’infrastructures avec la Chine, ces évolutions à Londres illustrent les dynamiques globales entre puissances et l’intérêt stratégique que suscite la diplomatie chinoise.

La possibilité d’un recours devant les tribunaux laisse toutefois la porte ouverte à de nouvelles étapes juridiques et politiques. Tant que ces procédures n’auront pas été épuisées, le dossier pourra encore connaître des développements, mais sur le plan administratif la décision de mardi marque une avancée notable dans la concrétisation du projet.