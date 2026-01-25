L’Ivoirien désormais évalué à 100 M€

Yan Diomandé, l’attaquant international ivoirien passé cet été au RB Leipzig, se retrouve au cœur d’un débat financier autour de sa valeur marchande après des évaluations très divergentes publiées par Transfermarkt et relayées par les responsables du club allemand.

Arrivé à Leipzig à l’été 2025 en provenance du CD Leganés, club espagnol relégué en deuxième division à l’issue de la saison, Diomandé avait été transféré pour un montant communiqué de 20 millions d’euros. Depuis, les estimations de sa cote ont considérablement évolué sur les plateformes spécialisées et auprès du club.

Le site Transfermarkt, référence souvent citée pour les valeurs de marché des joueurs, a récemment fixé la valeur de la révélation ivoirienne à 45 millions d’euros. Cette évaluation contraste fortement avec le montant avancé par le RB Leipzig qui, selon Sky Sport Deutschland, estime la valeur de son attaquant à 100 millions d’euros.

Des chiffres divergents entre sources spécialisées et position du club

Le transfert de Diomandé depuis Leganés vers le RB Leipzig pour 20 millions d’euros est confirmé comme la transaction initiale à l’origine de la montée en visibilité du joueur. Leganés, relégué en deuxième division espagnole l’été 2025, avait alors accepté l’offre du club allemand. Les montants et les dates de l’opération sont systématiquement rappelés dans les bilans de mercato publiés à l’époque.

Transfermarkt, qui met à jour régulièrement les valeurs des joueurs en se basant sur des algorithmes et des données de marché, indique désormais une cote de 45 millions d’euros pour Diomandé. Le site est souvent utilisé comme référence par les observateurs du football pour estimer les tendances du marché des transferts.

Sky Sport Deutschland rapporte de son côté la position officielle ou supposée du RB Leipzig : le club valoriserait son attaquant à 100 millions d’euros. Cette estimation, relayée par le média allemand, place Diomandé au niveau des joueurs les plus cotés du club de Bundesliga sur le plan financier.

Les chiffres publiés par Transfermarkt et la valorisation communiquée via Sky Sport Deutschland illustrent l’écart entre une évaluation technique externe et la valorisation interne revendiquée ou communiquée par le club. Les montants avancés — 20 millions payés lors du recrutement, 45 millions selon Transfermarkt et 100 millions selon Leipzig via Sky Sport Deutschland — sont les éléments factuels rapportés par les sources citées.

Ni le RB Leipzig ni Transfermarkt n’ont, dans les éléments fournis publiquement et relayés par les médias, donné d’explication détaillée sur la méthodologie derrière ces évaluations divergentes. Les données disponibles se limitent aux montants de transfert connus et aux valeurs de marché publiées par les organismes et médias concernés.