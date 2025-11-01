Liverpool: Michael Owen explique la baisse de régime de Mohamed Salah

Pour Michael Owen, l’âge et le départ de Trent Alexander-Arnold seraient les principales causes du déclin actuel de Mohamed Salah à Liverpool.

La suite après la publicité

Auteur de seulement trois buts et deux passes décisives en neuf matchs de Premier League, Mohamed Salah connaît un début de saison en demi-teinte avec Liverpool. Une situation inhabituelle pour l’ailier égyptien, habituellement si régulier depuis son arrivée à Anfield.

Invité à livrer son analyse sur Sky Bet (via GOAL), Michael Owen, ancien attaquant emblématique des Reds, a avancé plusieurs explications à cette baisse de forme. « Salah marque des buts depuis des années. S’il y a bien un joueur en Premier League dont il ne faut pas douter, c’est lui », a d’abord tenu à rappeler Owen. « Cela dit, l’âge pourrait jouer un rôle – il a 33 ans maintenant. J’ai moi-même pris ma retraite à cet âge-là, donc on ne peut pas continuer éternellement. C’est une explication possible. »

La suite après la publicité

Mais pour l’ancien Ballon d’Or 2001, l’absence de Trent Alexander-Arnold, transféré cet été au Real Madrid, a également bouleversé la dynamique offensive des Reds. « Trent ne lui envoie plus ces ballons. Conor Bradley joue différemment ; il cherche davantage à déborder Salah plutôt qu’à le servir. J’ai fait une analyse à la télévision qui montre que Salah reçoit le ballon environ 10 % plus bas sur le terrain que la saison dernière. » Malgré tout, Owen reste confiant : le génie égyptien a déjà prouvé sa capacité à rebondir. Et s’il retrouve rapidement ses repères, il pourrait bien redevenir le cauchemar des défenses anglaises.