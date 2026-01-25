Liverpool en Premier League : encore un triste record cette saison

Premier League — Liverpool a concédé une nouvelle défaite à l’extérieur ce samedi, s’inclinant 3-2 sur la pelouse de Bournemouth lors de la 23e journée. Les Reds ont une nouvelle fois payé cash leur manque de maîtrise en fin de match, Amine Adli inscrivant le but de la victoire à la 95e minute et offrant les trois points aux Cherries.

Rapidement dépassés en première période, les hommes d’Arne Slot ont vu Bournemouth prendre l’ascendant et inscrire deux buts avant la pause. Après une demi-heure de jeu maîtrisée par les locaux, Liverpool est rentré aux vestiaires mené au score, contraint de repenser son organisation et sa réaction pour la seconde période.

Le retour des vestiaires a été nettement plus favorable aux visiteurs. Les Reds, plus agressifs et plus justes techniquement, ont progressivement repris le contrôle du ballon et mis la pression sur la défense adverse. Leur domination a fini par être récompensée à la 80e minute, lorsque Liverpool a réduit l’écart pour ramener le score à 2-2 et raviver l’espoir d’un point arraché à l’extérieur.

Temps additionnel décisif : un pattern alarmant pour Liverpool

Malgré cette réplique, la fin de match a tourné à la désillusion pour Liverpool. Dans le temps additionnel, Amine Adli a crucifié la défense des Reds en inscrivant le but décisif à la 95e minute, offrant la victoire à Bournemouth et plongeant les visiteurs dans la déception. Il s’agit d’un nouveau revers lourd de conséquences pour l’équipe d’Arne Slot.

Cette défaite marque la troisième fois de la saison en Premier League que Liverpool concède un but décisif après la 90e minute. C’est la première fois dans l’histoire du club en championnat qu’un même exercice aboutit à trois buts conclusifs encaissés dans le temps additionnel, un triste record pour les Reds en Premier League.

Le scénario de dimanche met en lumière une tendance récurrente: Liverpool peine à gérer les derniers instants de ses rencontres cette saison. Ces défaillances dans les moments clés se matérialisent désormais par des pertes de points concrètes et répétées, comme en témoigne la remise en cause du match à Bournemouth.

Sur le plan comptable et sportif, cette nouvelle défaite à l’extérieur est un coup dur pour Liverpool dans la course aux places européennes, une course rendue plus serrée par la perte de points dans les fins de match. Les chiffres de cette campagne en Premier League montrent une vulnérabilité spécifique durant le temps additionnel, statistique désormais relevée et factuelle pour le club.

Les Reds devront aborder leurs prochaines rencontres en Premier League avec une attention particulière portée sur la gestion des dernières minutes de jeu, afin d’éviter de nouvelles déconvenues similaires à celle vécue à Bournemouth.