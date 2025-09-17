PAR PAYS
Liverpool – Atlético Madrid: les onze entrants des deux équipes

Football
Par Romaric Déguénon
Mohamed Salah et Arne Slot
Mohamed Salah et Arne Slot@The Telegraph
Liverpool et l’Atlético Madrid s’affrontent ce mercredi soir à Anfield en Ligue des champions. Découvrez les compos officielles des deux formations.

Le premier tour de la Ligue des champions se poursuit ce mercredi avec un choc entre Liverpool et l’Atlético Madrid. Favoris pour le sacre, les deux clubs vont tenter de démarrer le tournoi par une victoire. Le match aura lieu à Anfield, à partir de 20 heures (GMT+1).

Les compositions :

Liverpool : Alisson – Frimpong, Konaté, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, Szoboszlai – Salah, Wirtz, Gakpo – Isak.

Atlético de Madrid : Oblak – Llorente, Le Normand, Lenglet, Galan – Simeone, Barrios, Gallagher, Gonzalez – Raspadori, Griezmann.

