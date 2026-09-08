Napoli-Arsenal : McTominay forfait après une ablation cardiaque réussie

Scott McTominay ne disputera pas l’ouverture de la Ligue des champions contre Arsenal, mercredi 9 septembre. Le milieu du Napoli a subi avec succès une procédure d’ablation destinée à traiter une arythmie cardiaque bénigne.

Scott McTominay sera absent pour le choc Napoli-Arsenal de mercredi 9 septembre en Ligue des champions. Le milieu écossais de 29 ans a subi mardi une procédure d’ablation au Spire Manchester Hospital afin de traiter une arythmie cardiaque légère et bénigne, a annoncé le club italien.

Le Napoli a indiqué que l’intervention s’était déroulée avec succès et que le joueur observerait environ deux semaines de repos avant de reprendre l’entraînement. L’information a été confirmée par Reuters et Associated Press, qui rapportent le communiqué médical du club.

McTominay avait déjà manqué la défaite 3-2 de Naples face à l’Inter en Serie A. Il est également annoncé forfait pour les prochains rendez-vous de championnat contre Bologne et la Fiorentina, ce qui place son retour attendu après la prochaine fenêtre internationale.

Son absence prive Massimiliano Allegri d’un cadre du milieu pour l’entrée en lice européenne du Napoli face à Arsenal. La rencontre se jouera au stade Diego Armando Maradona à Naples, avec un coup d’envoi fixé à 21h00 heure locale.

Deux semaines de repos avant la reprise

Le club napolitain n’a signalé aucune complication après la procédure. Le calendrier communiqué par le Napoli prévoit désormais environ deux semaines de repos avant une reprise de l’entraînement.

Cette indisponibilité intervient alors qu’Arsenal arrive avec de la confiance après sa victoire contre Chelsea en Premier League. Les Gunners abordent aussi une phase de ligue particulièrement relevée, dont le tirage complet avait été détaillé par BeninWebTV fin août.

Pour le Napoli, la priorité immédiate est donc de réorganiser l’entrejeu sans McTominay avant ce premier rendez-vous européen. Arsenal, finaliste de la dernière édition, cherchera de son côté à démarrer sa nouvelle campagne par un résultat positif à Naples.