Liverpool : Arne Slot craint une longue indisponibilité pour Wataru Endo

Liverpool a arraché une courte victoire 1-0 à Sunderland mercredi, mais ce succès pourrait être entaché par la sortie sur civière de Wataru Endo. Le milieu japonais s’est blessé en seconde période au Stadium of Light après un dégagement important dans sa propre surface, et a dû céder sa place à Joe Gomez à la 69e minute.

Sur le terrain, l’action défensive qui a permis aux Reds de conserver l’avantage s’est révélée coûteuse pour Endo, qui a quitté ses coéquipiers visiblement touché. Les images de la sortie sur civière ont rapidement alimenté les inquiétudes autour de son état physique.

En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur Arne Slot a exprimé une nette préoccupation quant à la gravité de la blessure. Le technicien néerlandais a expliqué qu’il faudra attendre les examens médicaux pour préciser la nature et l’étendue du problème.

Évaluation médicale et conséquences possibles

Slot a indiqué que la douleur semblait localisée au pied, sans pouvoir confirmer pour l’instant une atteinte de la cheville. Des tests complémentaires sont programmés afin de déterminer si Endo souffre d’une blessure susceptible d’entraîner une longue indisponibilité.

Si les résultats confirment une blessure sérieuse, Liverpool perdrait un élément devenu régulier dans la rotation du milieu cette saison, ce qui pourrait compliquer la lutte du club pour les premières places. Les prochains jours, et les rapports médicaux, seront déterminants pour connaître la durée exacte de l’absence éventuelle du joueur.