L’Iran salue le cessez-le-feu afghano-pakistanais et appelle à des négociations

En Brève

L’Iran a salué jeudi le cessez-le-feu conclu entre le Pakistan et l’Afghanistan, deux voisins situés à l’est de son territoire, appelant au dialogue et à la diplomatie après plusieurs jours d’affrontements meurtriers. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaeil Baqaei, a exprimé son inquiétude face aux victimes civiles et a appelé à une coopération régionale contre le terrorisme, affirmant que Téhéran était prêt à « apporter son aide à tout effort visant à maintenir le calme et réduire les tensions » entre les deux pays.

