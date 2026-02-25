Lionel Messi aurait pu jouer pour l’Espagne

Malgré une offre de la Fédération espagnole, Lionel Messi a toujours choisi de défendre les couleurs de l’Argentine mais a confirmé qu’il aurait pu jouer pour l’Espagne.

Arrivé à Barcelone à seulement 13 ans, Lionel Messi a façonné sa carrière sous les couleurs blaugrana, devenant l’un des plus grands noms du football mondial. Mais l’attaquant argentin aurait pu emprunter un chemin totalement différent : représenter l’Espagne sur la scène internationale.

Invité dans le podcast Miro de Atrás, Messi a confirmé que la possibilité lui avait été offerte tôt dans sa carrière. « Oui, c’est arrivé, parce que je jouais à Barcelone. On m’en a parlé, mais c’est normal, ça arrive à beaucoup de gamins. Moi je suis argentin, même si je suis parti jeune à Barcelone. La possibilité existait, et ça aurait pu se faire, mais mon souhait a toujours été de jouer pour l’Argentine », a-t-il expliqué.

Malgré ses origines espagnoles et italiennes et sa double nationalité, Messi a choisi de rester fidèle à l’Albiceleste, menant l’Argentine à de nombreux succès, dont la Coupe du Monde 2022, et gravant à jamais son nom dans l’histoire du football sud-américain.





