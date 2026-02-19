Linh pressentie pour représenter la France à l’Eurovision 2026

L’Eurovision 2026 se déroulera à Vienne en mai prochain, avec 35 pays attendus et trois soirs de compétition programmés les 12, 14 et 16 mai au Wiener Stadthalle, choisi pour célébrer le 70e anniversaire du concours ; à quelques mois de l’événement, la France suscite déjà de nombreuses spéculations quant à son représentant, et le nom de Linh, protégée de Gims, revient avec insistance sur les réseaux.

Le choix de la Wiener Stadthalle ramène le concours dans la capitale autrichienne pour la troisième fois après les éditions de 1967 et 2015. Organisateurs et délégations européens préparent cette édition anniversaire qui réunira des artistes de 35 pays sur une scène qui a déjà accueilli des moments marquants de l’histoire de l’Eurovision. Trois dates clés — 12, 14 et 16 mai — ont été retenues pour les demi-finales et la finale.

La France, qui n’a pas remporté le trophée depuis 1977, aborde cette nouvelle édition sur la dynamique de performances récentes jugées prometteuses. En 2024, Slimane a obtenu la 4e place à Malmö avec “Mon amour”, un résultat considéré comme le meilleur de l’Hexagone depuis plusieurs décennies. En 2025, Louane a terminé 7e avec la ballade “Maman”, confirmant un regain d’attention pour la délégation française et relançant les discussions autour d’un retour au premier plan.

Une protégée de Gims pressentie pour représenter la France

Parmi les noms évoqués pour représenter la France à Vienne, celui de Linh, 30 ans, revient avec insistance. Artiste révélée sur la scène française ces dernières années, Linh s’est fait remarquer notamment par le titre “Je pense à vous”, extrait de son premier album Boîte à musique, paru l’an dernier et dédié à ses parents musiciens.

Plusieurs éléments alimentent les spéculations autour de sa candidature. Linh a été repérée par Gims après le confinement et a assuré l’intégralité des premières parties de ses concerts en 2022, ce qui l’a exposée à un public plus large. Elle figure également au générique d’écriture d’un titre notable : “Ce monde”, chanson signée par Linh qui a contribué au triomphe de Lou Deleuze lors de l’Eurovision Junior 2025.

Sur les réseaux sociaux, la chanteuse a publié un message qui a été interprété par certains comme un indice : “J’ai longtemps tenu le secret… 2026 s’annonce grandiose avec vous.” Elle a, par ailleurs, sollicité sa communauté pour l’aider à trouver un nom pour sa chanson, élément relayé par des internautes comme preuve d’une préparation en vue d’un grand rendez-vous.

La sélection officielle de l’artiste qui défendra les couleurs de la France à l’Eurovision 2026 n’a pas été rendue publique à ce jour. Dans un échange avec les téléspectateurs sur Canal+ lors d’une “Boîte à questions”, Linh avait exprimé son intérêt pour le concours en déclarant : “J’aimerais pourquoi pas un jour participer à l’Eurovision. Tout est possible”.