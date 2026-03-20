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Europe

Ligue Europa: le tableau des quarts de finale

À l’issue des huitièmes de finale, les affiches des quarts de la Ligue Europa sont désormais fixées, avec plusieurs confrontations prometteuses en avril.

Romaric Déguénon
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FOOTBALL
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Le trophée de la Ligue Europa
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SOMMAIRE

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La phase à élimination directe entre dans le vif du sujet. Après les matches retour disputés jeudi, les huit équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue Europa sont désormais connues. Parmi les résultats marquants, Aston Villa a parfaitement maîtrisé son sujet face à LOSC Lille, s’imposant 2-0 à Villa Park pour valider sa qualification avec autorité.

Dans un duel 100% italien, Bologne a pris le meilleur sur l’AS Roma au terme d’un affrontement prolifique, scellant son billet avec un score cumulé de 5-4. De son côté, Nottingham Forest a dû passer par la séance de tirs au but pour venir à bout de FC Midtjylland.

Les affiches des quarts de finale

  • Sporting Braga – Real Betis
  • Bologne – Aston Villa
  • FC Porto – Nottingham Forest
  • SC Fribourg – Celta Vigo
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