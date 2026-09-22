Ligue des nations : Zidane prend les Bleus en main, Mbappé reste capitaine

Le premier rassemblement de la France sous Zinédine Zidane a débuté à Clairefontaine. Kylian Mbappé conserve le brassard avant quatre matches de Ligue des nations.

Zinédine Zidane a dirigé lundi son premier rassemblement à la tête de l’équipe de France, réunie à Clairefontaine avant le début de la Ligue des nations. Kylian Mbappé reste capitaine pour ce premier cycle du nouveau sélectionneur.

Les Bleus ont rejoint le Centre national du football le 21 septembre pour commencer leur préparation sous la conduite de Zidane. Le technicien de 54 ans retrouve un banc cinq ans après la fin de son deuxième passage au Real Madrid.

Zidane avait dévoilé vendredi sa première liste de 23 joueurs, avec cinq nouveaux venus. Il avait également confirmé Mbappé dans le rôle de capitaine, un choix maintenu au début de ce rassemblement.

Mbappé a accueilli avec enthousiasme le début de cette collaboration. Le capitaine français a expliqué que travailler avec Zidane avait quelque chose d’irréel, quinze ans après leur première rencontre lorsque l’attaquant, encore adolescent, avait visité les installations du Real Madrid.

La France ouvrira sa Ligue des nations vendredi 25 septembre en Turquie, avant un déplacement en Belgique le 28 septembre. Les Bleus recevront ensuite l’Italie au Stade de France le 2 octobre, puis la Belgique le 5 octobre.