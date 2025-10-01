Ligue des champions: Victor Osimhen entre dans l’histoire

Victor Osimhen est devenu mardi le premier Nigérian à inscrire dix buts en Ligue des champions grâce à son penalty décisif lors de la victoire de Galatasaray face à Liverpool.

L’attaquant nigérian de Galatasaray, Victor Osimhen, a inscrit mardi soir son 10ᵉ but en Ligue des champions, lors de la victoire 1-0 face à Liverpool à Rams Park. Auteur du penalty décisif, il devient ainsi le premier joueur nigérian à atteindre la barre symbolique des dix réalisations dans la compétition, dépassant Obafemi Martins (9).

Avec ce nouveau record, Osimhen devance également Victor Ikpeba (7), Ahmed Musa (6), Nwankwo Kanu, Yakubu Aiyegbeni et Ademola Lookman (5 chacun), ainsi que Samuel Chukwueze (4). L’ancien buteur de Lille et de Naples a atteint ce total historique en 18 apparitions, réparties entre trois clubs : 2 buts avec Lille, 7 avec Naples et désormais 1 avec Galatasaray.