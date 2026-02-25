Europe

Ligue des champions: quatre équipes qualifiées pour les huitièmes de finale

Les barrages de Ligue des champions ont livré leurs premiers verdicts avec les qualifications de l’Atlético, Newcastle, Bodø/Glimt et Leverkusen, tandis que l’Inter Milan quitte déjà la compétition.

Romaric Déguénon
FOOTBALL
Le trophée de la Ligue des Champions
Les quatre premières équipes qualifiées à l’issue des barrages à élimination directe de la Ligue des champions de l’UEFA sont désormais connues, au terme des matches retour disputés mardi soir.

L’Atlético de Madrid a validé son billet après un succès spectaculaire face au Club Bruges. Déjà victorieux à l’aller, les Colchoneros se sont imposés 4-1 au Wanda Metropolitano pour un score cumulé de 6-3. Auteur d’un triplé, Alexander Sørloth a été le grand artisan de la qualification madrilène pour les huitièmes de finale.

De son côté, Newcastle United a confirmé sa supériorité face au Qarabağ FK. Battus 3-2 lors du match retour, les Anglais avaient fait la différence à l’aller à Bakou et passent avec un large avantage cumulé (9-3).

La surprise de la soirée est venue de San Siro, où l’Inter Milan a été sorti par FK Bodø/Glimt. Les Norvégiens se sont imposés 2-1 en Italie, validant une qualification méritée avec un score global de 5-2.

Enfin, le Bayer Leverkusen sera également au rendez-vous des huitièmes de finale, après avoir maîtrisé sa double confrontation face à l’Olympiakos FC (2-0 sur l’ensemble des deux rencontres).

