Ligue des champions: Pafos, Bodø/Glimt et Kairat Almaty rejoignent la phase de groupes

Trois clubs ont validé leur billet pour la phase de groupes de la Ligue des champions à l’issue des barrages disputés mardi soir. Pafos, Bodø/Glimt et Kairat Almaty poursuivront l’aventure européenne.

Le club chypriote de Pafos a arraché un nul (1-1) face à l’Étoile Rouge de Belgrade, suffisant pour se qualifier grâce à sa victoire 3-2 sur l’ensemble des deux matches. De son côté, Bodø/Glimt, pourtant battu par Sturm Graz (2-1), a largement profité de son succès à l’aller (5-0) pour s’imposer 6-2 au cumul.

La plus grande surprise est venue du Kazakhstan : le Kairat Almaty a tenu en échec le Celtic Glasgow (0-0 à l’aller comme au retour), avant de s’imposer aux tirs au but (3-2). Une qualification historique pour le club kazakh.

D’autres rencontres de barrage sont programmées ce mercredi : Qarabağ défiera Ferencváros, Bâle sera opposé à Copenhague, Fenerbahçe retrouvera Benfica et le Club Bruges se mesurera aux Rangers.