Europe

Ligue des champions: les compos officielles de Kaïrat Almaty – Real Madrid

Le Real Madrid affronte Kaïrat Almaty ce mardi (17h45, GMT+1) en deuxième journée du premier tour de la Ligue des champions. Les compositions officielles des deux équipes sont tombées.

Par Romaric Déguénon FOOTBALL
Vinicius Jr et Kylian Mbappé sous le maillot du Real Madrid @Sipa_Lalo R. Villar
Vinicius Jr et Kylian Mbappé sous le maillot du Real Madrid @Sipa_Lalo R. Villar
1 min de lecture
Google News Commenter
SOMMAIRE

Les compositions

Kaïrat Almaty : Kalmurza – Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata – Kasabulat, Arad – Mrynskiy, Jorginho, Gromyko – Satpaev

Real Madrid : Courtois – Asencio, Huijsen, Alaba, Fran Garcia – Güler, Tchouameni, Ceballos – Mastantuono, Mbappé, Vinicius

À lire aussi : Mondial U20 2025: un départ poussif pour les sélections africaines