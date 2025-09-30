Ligue des champions: les compos officielles de Kaïrat Almaty – Real Madrid
Le Real Madrid affronte Kaïrat Almaty ce mardi (17h45, GMT+1) en deuxième journée du premier tour de la Ligue des champions. Les compositions officielles des deux équipes sont tombées.
Les compositions
Kaïrat Almaty : Kalmurza – Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata – Kasabulat, Arad – Mrynskiy, Jorginho, Gromyko – Satpaev
Real Madrid : Courtois – Asencio, Huijsen, Alaba, Fran Garcia – Güler, Tchouameni, Ceballos – Mastantuono, Mbappé, Vinicius