Ligue des champions: les compos officielles de Kaïrat Almaty – Real Madrid

Le Real Madrid affronte Kaïrat Almaty ce mardi (17h45, GMT+1) en deuxième journée du premier tour de la Ligue des champions. Les compositions officielles des deux équipes sont tombées.

Vinicius Jr et Kylian Mbappé sous le maillot du Real Madrid @Sipa_Lalo R. Villar

SOMMAIRE Les compositions