Ligue des champions: le groupe du Barça pour le choc face au PSG

Le Barça défie le PSG ce mercredi soir en Ligue des champions. Le groupe blaugrana pour ce choc des titans est tombé.

La Ligue des champions est à l’honneur ce mercredi soir avec une rencontre de prestige entre le Barça et le PSG. Une finale avant l’heure entre le tenant du titre et l’un des grands favoris pour le sacre. A quelques heures du coup d’envoi de ce duel, l’entraineur catalan, Hansi Flick, a dévoilé la liste des joueurs convoqués.

Blessés, Gavi, Fermin Lopez, Joan Garcia ou encore Raphinha manquent à l’appel. En revanche, les autres cadres sont bien présents, à l’instar de Robert Lewandowski, Jules Koundé, Pedri, Frenkie de Jong et Lamine Yamal. De retour de blessure, Alejandro Baldé figure également dans le groupe.

Le groupe du Barça face au PSG: