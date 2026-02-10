Ligue des Champions féminine : Paris FC sait à quoi s’attendre face au Real Madrid

À la veille du match aller des barrages de la Ligue des Champions féminine, le Paris FC a reçu la visite des journalistes mardi au stade Charléty. Sandrine Soubeyrand, à la tête de l’équipe, est revenue devant les médias sur la double confrontation qui l’oppose au Real Madrid, affrontement attendu par les supporters et crucial pour la suite de la saison.

Ancienne internationale française, Soubeyrand connaît déjà bien l’adversaire espagnol pour l’avoir rencontré à trois reprises dans sa carrière. Le bilan de ces rencontres tourne pour l’instant en faveur du club parisien, qui n’a jamais subi de défaite face aux Madrilènes et conserve notamment un match nul obtenu en Espagne (1-1) lors d’une précédente phase de championnat.

La technicienne de 52 ans a souligné que, malgré le classement supérieur des Espagnoles sur le papier, les antécédents entre les deux formations constituent un élément à double tranchant. Selon elle, le Real Madrid pourra s’appuyer sur sa position au classement pour se galvaniser, tandis que le Paris FC devra montrer sa capacité à répondre présent et à négocier la qualification lors du match retour. Elle a également pointé la solidité collective de l’équipe adverse et la présence de individuelles capables de faire basculer la rencontre, rappelant qu’aucun scénario n’était joué d’avance.

Les attentes avant le coup d’envoi

Dans son intervention relayée par l’UEFA, la coach a insisté sur la nécessité d’une prestation collective aboutie et sur la volonté de ses joueuses d’inscrire cette confrontation dans l’histoire du club. L’attention sera portée autant sur l’organisation tactique que sur la capacité à contenir les initiatives adverses, dans l’optique de ramener un résultat favorable avant le second acte de la double confrontation.