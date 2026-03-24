Ligue des Champions de la CAF : Berkane se qualifie après un but à la 93e, premier derby 100% marocain en demi-finale

Le week-end a délivré son verdict en Ligue des Champions de la CAF : les quatre demi-finalistes sont désormais connus, avec pour la première fois dans l’histoire de la compétition une demi-finale exclusivement marocaine.

La Renaissance Sportive de Berkane partait d’une situation délicate après un match aller conclu sur un score de 1-1 à domicile et se présentait à Kigali avec l’obligation de l’emporter pour rester en lice.

À Kigali, Mounir Chouiar a inscrit le seul but de la rencontre à la 93e minute, offrant ainsi la qualification à Berkane.

Sundowns tiennent face au Stade malien

Mamelodi Sundowns se déplaçait à Bamako avec un avantage de 3-0 acquis lors de la première manche. Le Stade Malien a remporté la rencontre 2-0, grâce à des réalisations de Taddeus Nkeng dès la 1re minute et de Haman Mandjan avant la pause. Sur l’ensemble des deux matches, Sundowns s’impose 3-2 et valide sa place en demi-finale, la quatrième consécutive du club dans cette compétition.

Par ailleurs, l’AS FAR avait éliminé Pyramids FC au Caire, permettant au Maroc d’aligner deux représentants en demi-finales et d’assurer qu’un club marocain atteindra la finale.

Les qualifiés pour les demi-finales sont : RS Berkane, AS FAR, Mamelodi Sundowns et l’Espérance de Tunis. Les confrontations opposeront RS Berkane à l’AS FAR d’une part, et Mamelodi Sundowns à l’Espérance de Tunis d’autre part.