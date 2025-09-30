Europe

Ligue des champions: avec Salah, la liste de Liverpool face à Galatasaray

Liverpool a convoqué 21 joueurs pour son déplacement à Istanbul en Ligue des champions ce mardi face à Galatasaray. Salah, Alisson et Van Dijk seront bien du voyage.

Mohamed Salah célèbre son but lors d'un match de Liverpool
Liverpool a retenu un groupe de 21 joueurs pour son déplacement à Istanbul, où les Reds affronteront Galatasaray ce mardi soir en Ligue des champions. Mohamed Salah, Alisson Becker et Virgil van Dijk figurent bien dans la liste d’Arne Slot.

Battus par Crystal Palace (1-2) en Premier League le week-end dernier, les leaders du championnat anglais comptent se relancer face aux champions de Turquie, actuels premiers de la Super Lig avec sept victoires au compteur. Le match se jouera au Rams Park à 20h (GMT+1).

Le groupe de Liverpool :

Alisson, Gomez, Endo, Van Dijk, Konaté, Kerkez, Wirtz, Gravenberch, Ngumoha, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Salah, Bradley, Jones, Gakpo, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Frimpong.