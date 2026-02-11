Ligue 1 : Pocognoli appelle Monaco à viser le haut de tableau avant la réception de Nantes

L’entraîneur monégasque s’est présenté mercredi devant la presse, à deux jours de la réception du FC Nantes au Stade Louis-II.

Après le match nul 0-0 ramené de Nice lors de la précédente journée, l’AS Monaco accueille le FC Nantes vendredi soir à 21h05 pour la 22e journée de Ligue 1. Sébastien Pocognoli a profité de la conférence pour évoquer les enjeux de la rencontre et l’état d’esprit de ses joueurs.

Le déplacement à la Beaujoire, en novembre, s’était soldé par une victoire spectaculaire de Monaco (5-3). Le coach a qualifié cette rencontre de l’une des plus marquantes de la saison, tant sur le plan du jeu que des émotions vécues, en soulignant que l’équipe avait alors pris des risques offensifs et dominé le match même si l’équilibre défensif avait été moins satisfaisant et que des occasions supplémentaires auraient pu être concrétisées.

Un adversaire transformé et une course européenne encore ouverte

Pocognoli a aussi rappelé que Nantes aborde désormais la compétition avec un nouvel entraîneur, Ahmed Kantari, ce qui modifie la donne. Bien que les Canaris soient actuellement avant-derniers avec 14 points, Monaco s’attend à trouver une équipe motivée, notamment après un bon résultat face à Lyon, et prévoit donc une opposition déterminée pour arracher un résultat.

Classée 10e et à seulement cinq points de la cinquième place, tenue par le LOSC, l’ASM nourrit toujours des ambitions européennes. L’entraîneur a insisté sur la densité du classement et la nécessité de ne plus laisser filer de points si le club veut se replacer dans la lutte pour une qualification. Gagner des matches comme celui contre Nantes fait partie des étapes indispensables pour revenir au contact des places continentales.