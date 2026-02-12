Ligue 1 : Luis Enrique veut maintenir la pression sur Lens

À la veille du déplacement au Roazhon Park, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a pris la parole devant la presse jeudi, à 24 heures du coup d’envoi face à Rennes. Leader du championnat après 21 journées, le PSG se rend en Bretagne pour ouvrir la 22e journée vendredi à 19h, tandis que le RC Lens, qui ne compte que deux points de retard, se déplace au Paris FC samedi soir.

Installé au Campus du club, le technicien espagnol a évoqué la rencontre contre le sixième du classement. Malgré les récentes difficultés rencontrées par Rennes et le départ de son coach, Luis Enrique a rappelé que l’adversaire reste coriace et loin d’être une opposition à prendre à la légère.

Le message principal du coach est resté clair : maintenir la pression sur les poursuivants au classement, notamment Lens et l’Olympique Lyonnais. Cette ambition conditionne l’approche du match et explique la vigilance affichée par l’encadrement parisien.

Une prudence accentuée après le changement de coach

La mise à l’écart d’Habib Beye a suscité une attention particulière du côté parisien. Luis Enrique a expliqué qu’un changement de coach peut modifier la physionomie d’une équipe et qu’il faut s’attendre à des ajustements tactiques imprévus. Selon lui, l’expérience a montré que lorsque la direction d’un club opte pour un nouvel entraîneur en cours de saison, il devient nécessaire d’observer de près et d’adapter l’analyse en temps réel.

Le staff du PSG se dit prêt à faire face à ces incertitudes, en restant attentif aux signaux envoyés sur le terrain et en n’excluant pas d’opérer des modifications durant la rencontre pour contrer d’éventuels éléments perturbateurs. La préparation vise avant tout à maîtriser le match pour préserver la première place.