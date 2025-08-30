Ligue 1: le groupe du PSG pour le déplacement à Toulouse

L’entraineur du PSG a dévoilé la liste des joueurs retenus pour le déplacement à Toilouse ce samedi soir, en Ligue 1. Et Luis Enrique a fait appel à 21 hommes.

La Ligue 1 est à l’honneur ce samedi avec les rencontres de la troisième journée du championnat. Champion en titre, le PSG se déplace ce soir à Toulouse.

Auteurs de deux victoires en autant de sorties, les Parisiens partent légèrement favoris face aux Toulousains qui sortent également de deux succès consécutifs.

Pour ce match, l’entraineur Luis Enrique a fait appel à un groupe presque au complet. Seuls, Presnel Kimpembe et Senny Mayulu manquent à l’appel.

Le groupe du PSG pour affronter Toulouse: