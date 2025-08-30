PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img

Ligue 1: le groupe du PSG pour le déplacement à Toulouse

Football
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
Accueil image/svg+xml Sport image/svg+xml Football image/svg+xml Ligue 1: le groupe du PSG pour le déplacement à Toulouse
Le latéral droit du PSG, Achraf Hakimi
Le latéral droit du PSG, Achraf Hakimi@google
-Publicité-

L’entraineur du PSG a dévoilé la liste des joueurs retenus pour le déplacement à Toilouse ce samedi soir, en Ligue 1. Et Luis Enrique a fait appel à 21 hommes.

La Ligue 1 est à l’honneur ce samedi avec les rencontres de la troisième journée du championnat. Champion en titre, le PSG se déplace ce soir à Toulouse.

Auteurs de deux victoires en autant de sorties, les Parisiens partent légèrement favoris face aux Toulousains qui sortent également de deux succès consécutifs.

Pour ce match, l’entraineur Luis Enrique a fait appel à un groupe presque au complet. Seuls, Presnel Kimpembe et Senny Mayulu manquent à l’appel.

Le groupe du PSG pour affronter Toulouse:

-Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Europe

Real Madrid: Xabi Alonso dévoile son groupe pour la réception de Majorque

Nigeria

Nigeria: Eric Chelle dévoile sa liste pour les éliminatoires du Mondial 2026

Sénégal

CHAN 2025: le Sénégal dompte le Soudan et prend la 3è place

Europe

José Mourinho vers un retour en Premier League ?

Europe

Mondial 2026 (Q): la liste de l’Angleterre sans Alexander-Arnold

Europe

Ligue des champions: Luis Enrique croit en un nouveau sacre du PSG

Europe

LDC: Real Madrid – Man City, Barça – Bayern, le tirage au sort complet

Europe

Alejandro Garnacho quitte Manchester United pour Chelsea

Afrique du Sud

Mondial 2026 (Q): la liste de l’Afrique du Sud pour défier le Nigeria

Togo

Mondial 2026 (Q): la liste du Togo avec plusieurs revenants

VOIR TOUS LES FLASHS