Ligue 1: le groupe du PSG pour le choc contre l’OM

Football
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
Le latéral droit du PSG, Achraf Hakimi
Le latéral droit du PSG, Achraf Hakimi@google
L’entraineur du PSG, Luis Enrique, a dévoilé la liste des joueurs retenus pour le match face à l’OM ce lundi en Ligue 1. Plusieurs cadres manquent à l’appel.

Initialement prévu dimanche soir, le classique entre le PSG et l’OM aura finalement lieu ce lundi. Le match a été reporté à ce soir en raison des fortes intempéries annoncées dans le sud de la France. Et pour ce duel qui s’annonce électrique, l’entraineur Luis Enrique a fait appel à un groupe réduit de 19 joueurs.

Bloqués à l’infirmerie, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, João Neves mais aussi Bradley Barcola sont écartés de la liste. En revanche, Lucas Beraldo est présent dans le groupe, tout comme les jeunes Noham Kamara et Ibrahim Nbaye, qui a passé une épreuve du Baccalauréat ce lundi matin.

Le groupe du PSG face à l’OM:

