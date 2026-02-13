Ligue 1 J22 : Vélodrome complet pour OM–Strasbourg

Pour prendre les rênes de l’équipe olympienne jusqu’à la nomination d’un nouvel entraîneur, Jacques Abardonado dirigera l’OM lors de la réception de Strasbourg, programmée demain à 17h au stade Vélodrome. Cette rencontre, comptant pour la 22e journée de Ligue 1, oppose deux équipes bien placées au classement et suscite une forte attente.

Le technicien italien Roberto De Zerbi ayant quitté le club mercredi, Abardonado a été désigné pour assurer la transition. Les Phocéens arrivent à ce rendez‑vous sous la pression des supporters après la sévère défaite concédée dimanche dernier sur la pelouse du PSG (5‑0), un revers qui amplifie l’exigence autour d’une réaction immédiate.

Ce vendredi, le club a publié une communication officielle indiquant que l’enceinte accueillera un public au complet pour la rencontre contre le Racing Club de Strasbourg. Il s’agira d’une nouvelle affiche jouée devant des tribunes pleines, marquant la 28e fois consécutive en Ligue 1 où le stade est rempli pour un match à domicile.

Ambiance et enjeux

La perspective d’un Orange Vélodrome comblé promet une atmosphère électrique, susceptible d’influer sur la prestation des joueurs et sur la stratégie choisie par l’entraîneur par intérim. Pour Abardonado, l’objectif immédiat sera de canaliser l’énergie des fans afin d’effacer l’ombre du revers infligé par le PSG et de stabiliser des résultats en vue des prochains rendez‑vous.

Du côté administratif, la direction continue d’explorer des pistes pour désigner le successeur de De Zerbi, mais le calendrier serré et l’attention médiatique placent l’intérim sous les projecteurs. Du côté sportif, Strasbourg se présente comme un adversaire redoutable, et la rencontre pourrait peser dans la course aux places hautes du championnat.