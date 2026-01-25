Ligue 1 J19 : Nice mène largement à la pause à Nantes

FC Nantes dominé à la pause : à la Beaujoire, l’OGC Nice mène 3-1 contre le club canari lors de la 19e journée de Ligue 1 après une première mi-temps marquée par un doublé de Alexis Cho et un but de Mohamed Diop. Les Niçois ont pris le large avant la 45e minute, tandis que les Nantais ont réduit l’écart juste avant la pause. L’arbitre Hakim Ben El Hadj a renvoyé les équipes aux vestiaires après cinq minutes de prolongation, sous les huées du public envers les joueurs de Kantari.

Le match, disputé sur la pelouse de la Beaujoire, oppose un FC Nantes en position de barragiste à un OGC Nice calé juste une place au-dessus. La première opportunité revient aux Canaris dès la 12e minute avec une frappe de Mohamed repoussée par le gardien niçois Walter Dupé. Quatre minutes plus tard, les Aiglons ouvrent le score : servi par Clauss, Cho conclut d’un tir ras de terre du pied gauche qui trompe la défense nantaise (0-1, 16e). Il s’agit du troisième but de Cho en championnat cette saison.

Nice accélère et double la mise avant la demi-heure. Sur un centre de Sanson, Cho coupe le ballon au premier poteau et s’offre un doublé personnel (0-2, 29e). À la 40e minute, les Aiglons inscrivent un troisième but : après un centre de Clauss dégagé par la défense nantaise, le ballon revient sur Diop qui en profite pour inscrire son septième but de la saison (0-3, 40e). Dans les derniers instants de la première période, Dupé se distingue encore en repoussant un tir de Cabella (45e), avant que Mohamed ne réduise la marque pour Nantes à la faveur d’un corner (1-3, 45e+2).

Temps forts et déroulé de la première mi-temps

Le début de rencontre a été rythmé par des interventions précoces des deux gardiens et des enchaînements rapides dans les zones offensives. Après l’ouverture signée Clauss–Cho, Nice a su profiter des espaces concédés pour doubler la mise sur une action aérienne bien exploitée par l’attaquant niçois. Le troisième but, intervenu peu avant la pause, illustre la capacité des visiteurs à se projeter vite après des phases défensives et à punir la moindre relance approximative.

Du côté nantais, les tentatives signalées avant la pause — notamment la frappe de Mohamed et le corner conclu par un but — n’auront pas suffi à empêcher les Aiglons de prendre l’avantage. Le public de la Beaujoire, mécontent des prestations, n’a pas ménagé ses huées à l’encontre des joueurs évoqués comme appartenant au groupe de Kantari, réaction qui s’est fait entendre au moment du renvoi aux vestiaires.

Le match reprend après la pause avec Nice en contrôle et Nantes contraint de réagir pour espérer inverser la tendance. Les chiffres et les actions de la première période laissent toutefois les visiteurs en position favorable pour la suite de la rencontre.