Ligue 1 : Hakimi (PSG), Kebbal (Paris FC) et Sinayoko (Auxerre) menacés de suspension par la LFP

Ligue 1 : la commission compétente de la LFP a rendu publique, lundi, la liste des footballeurs qui risquent une suspension automatique s’ils écopent d’un cinquième carton jaune lors de la prochaine journée de championnat ou au cours d’un match de Coupe de France.

La règle est simple : les joueurs déjà avertis à quatre reprises cette saison verront leur sanction confirmée s’ils sont de nouveau sanctionnés par l’arbitre lors de la rencontre suivante concernée. Plusieurs éléments d’équipes sont donc en alerte avant les prochaines échéances officielles.

Parmi les concernés figurent des éléments de clubs variés, allant des promus aux formations historiques du championnat. Voici le détail des effectifs concernés.

Liste des joueurs en risque de suspension

À Angers, Jacques Ekomié est sur la corde raide. L’AJ Auxerre compte Kévin Danois et Lassine Sinayoko dans la même situation, tandis qu’à Brest Hugo Magnetti, Brendan Chardonnet, Soumaïla Coulibaly et Kenny Lala pourraient également manquer un prochain rendez‑vous s’ils reçoivent un nouveau carton.

Le Havre doit surveiller Ally Samatta et Yanis Zouaoui ; le RC Lens a Mamadou Sangaré exposé à la suspension. Le LOSC voit Matias Fernandez‑Pardo sur la liste, et le FC Lorient doit composer avec Arthur Avom sous surveillance disciplinaire.

Clinton Mata (Olympique Lyonnais), Jessy Deminguet (FC Metz) et Takumi Minamino (AS Monaco) figurent aussi parmi les joueurs menacés, tout comme Sofiane Diop et Hicham Boudaoui à Nice. Paris FC est concerné avec Ilan Kebbal, Rudy Matondo et Otavio, alors que le Stade Rennais suit Przemyslaw Frankowski et Mousa Al Tamari.

Enfin, RC Strasbourg Alsace compte Ben Chilwell, Mike Penders et Diego Moreira sur cette liste, et Cristian Casseres est le joueur du Toulouse FC identifié comme étant à risque.

En parallèle, cinq autres titulaires sont en sursis : Achraf Hakimi (PSG), Romain Del Castillo (Stade Brestois), Alexsandro (LOSC), Mamadou Coulibaly (AS Monaco) et Arthur Vermeeren (Olympique de Marseille) devront également rester vigilants pour éviter une suspension automatique.