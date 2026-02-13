Ligue 1 Guinée J16 : Milo, Horoya et Kaloum en course pour le sommet

La seizième journée du championnat guinéen de Ligue 1 se déroule du 14 au 17 février et propose sept rencontres susceptibles de modifier l’équilibre du classement. Milo FC, qui domine la compétition avec 33 points, reçoit la lanterne rouge Loubha, tandis que Horoya et Kaloum Star, qui comptent chacun 30 unités, tenteront de préserver leur place dans la course au titre.

Plusieurs duels au bas du tableau auront une importance capitale pour le maintien, avec des équipes serrées en points qui se livreront des affrontements directs. La programmation s’ouvre le 14 février par deux matchs opposant des clubs séparés d’un rien au classement, ce qui promet des confrontations intenses.

Le 15 et le 16 février, la lutte pour les premières places et celle pour rester en Ligue 1 continueront de rythmer la semaine, avant de clore la journée le 17 avec un dernier choc important pour la suite de la saison.

Enjeux et rencontres à suivre

Le 14 février à 17h, Ashanti GB (12e, 14 pts) accueille Renaissance (11e, 15 pts) dans un match où chaque point comptera. Simultanément, Karfamoriah (9e, 19 pts) reçoit Hafia (4e, 29 pts), qui cherche à engranger des succès à l’extérieur pour rester à portée des leaders.

Le 15 février à 17h, Milo FC, fort de sa première place (33 pts), reçoit Loubha, dernier du classement avec 10 points après 15 journées. Les locaux veulent consolider leur avance tandis que leurs visiteurs tenteront de réduire l’écart.

Le 16 février, trois rencontres sont au programme à 17h : ASFAG (6e, 20 pts) affronte Wakriya AC (8e, 19 pts) dans un duel pour grimper vers le top 5 ; Foot Elite accueille CI Kamsar ; et Horoya (2e, 30 pts) défie Sangaredi avec l’objectif de rester collé au leader.

Programme complet de la 16e journée (heures GMT) : 14 février 17h : Ashanti GB vs Renaissance — 14 février 17h : Karfamoriah vs Hafia — 15 février 17h : Milo FC vs Loubha — 16 février 17h : ASFAG vs Wakriya AC — 16 février 17h : Foot Elite vs CI Kamsar — 16 février 17h : Horoya vs Sangaredi — 17 février 17h : Kaloum Star vs RCC Kamsar