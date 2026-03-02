Europe

Liga: le groupe du Real Madrid pour affronter Getafe

Le Real Madrid a dévoilé la liste des joueurs retenus pour affronter Getafe en Liga. Kylian Mbappé manque à l’appel.

Romaric Déguénon
Romaric Déguénon
Voir tous ses articles
FOOTBALL
165 vues
Coupe du monde 2026 : la FIFA adopte la "Loi Vinicius" et réfléchis à la "Loi Wenger"
1 min de lecture
Google News Commenter

SOMMAIRE

Le Real Madrid affronte Getafe ce lundi en clôture de la 26è journée de Liga. Un match décisif pour les Madrilènes qui doivent arracher la victoire pour revenir à une longueur du Barça, leader du championnat. Pour cette rencontre, les Merengues seront privés de Kylian Mbappé, forfait en raison d’une blessure au genou. Toujours bloqués à l’infirmerie, Jude Bellingham, Éder Militão, Dani Ceballos et Raúl Asencio sont également absents.

A l’inverse, Dean Huijsen fait son retour dans l’équipe après une blessure musculaire. Plusieurs jeunes sont également appelés. Le match est prévu ce soir à partir de 21 heures (GMT+1).

Le groupe du Real Madrid face à Getafe

À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
17:52 Célébrité : Juju Fitcats : « On est en froid », il y a eu de l’eau dans le gaz
17:44 Politique : Putsch manqué au Bénin : 20 millions FCFA pour retrouver Pascal Tigri et ses complices
17:52 Juju Fitcats : « On est en froid », il y a eu de l’eau dans le gaz