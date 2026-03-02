Liga: le groupe du Real Madrid pour affronter Getafe

Le Real Madrid a dévoilé la liste des joueurs retenus pour affronter Getafe en Liga. Kylian Mbappé manque à l’appel.

Le Real Madrid affronte Getafe ce lundi en clôture de la 26è journée de Liga. Un match décisif pour les Madrilènes qui doivent arracher la victoire pour revenir à une longueur du Barça, leader du championnat. Pour cette rencontre, les Merengues seront privés de Kylian Mbappé, forfait en raison d’une blessure au genou. Toujours bloqués à l’infirmerie, Jude Bellingham, Éder Militão, Dani Ceballos et Raúl Asencio sont également absents.

A l’inverse, Dean Huijsen fait son retour dans l’équipe après une blessure musculaire. Plusieurs jeunes sont également appelés. Le match est prévu ce soir à partir de 21 heures (GMT+1).

Le groupe du Real Madrid face à Getafe